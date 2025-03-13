Азербайджанских борцы завоевали две золотые медали в Албании

Завершился чемпионат Европы по борьбе среди женщин до 23 лет, проходивший в Тиране, Албания.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские борцы завершили соревнования с историческим результатом.

Наши женщины-борцы впервые в истории чемпионатов среди молодежи до 23 лет завоевали две золотые медали. Эльнура Мамедова одолела всех соперниц в весовой категории до 53 кг, а Гюнай Гумбатова - в весовой категории до 59 кг.

Лучшим результатом соревнований, которые проводятся с 2015 года, являлось одно чемпионство. По одному из наших борцов поднимались на высшую ступень пьедестала почета в четырех различных чемпионатах. На этот раз Эльнура и Гюнай оформили "золотой дубль" для национальной сборной в Тиране.

Помимо двух золотых медалей Албания также завоевала одну бронзовую. Асмар Джанкуртаран (50 кг) заняла третье место.

Год

Золото

Серебро

Бронза

Всего

2015

1

0

2

3

2016

1

1

3

5

2017

0

1

1

2

2018

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

2022

1

1

2

4

2023

0

1

2

3

2024

1

1

1

3

2025

2

0

1

3

Cəmi

6

5

12

23

Отметим, что наша женская сборная заняла четвертое место в командном зачете. Команда, набравшая 89 очков, уступила Турции (144), Украине (127) и Польше (93).