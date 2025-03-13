Азербайджанских борцы завоевали две золотые медали в Албании
Завершился чемпионат Европы по борьбе среди женщин до 23 лет, проходивший в Тиране, Албания.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские борцы завершили соревнования с историческим результатом.
Наши женщины-борцы впервые в истории чемпионатов среди молодежи до 23 лет завоевали две золотые медали. Эльнура Мамедова одолела всех соперниц в весовой категории до 53 кг, а Гюнай Гумбатова - в весовой категории до 59 кг.
Лучшим результатом соревнований, которые проводятся с 2015 года, являлось одно чемпионство. По одному из наших борцов поднимались на высшую ступень пьедестала почета в четырех различных чемпионатах. На этот раз Эльнура и Гюнай оформили "золотой дубль" для национальной сборной в Тиране.
Помимо двух золотых медалей Албания также завоевала одну бронзовую. Асмар Джанкуртаран (50 кг) заняла третье место.
|
Год
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
2015
|
1
|
0
|
2
|
3
|
2016
|
1
|
1
|
3
|
5
|
2017
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2018
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2021
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2022
|
1
|
1
|
2
|
4
|
2023
|
0
|
1
|
2
|
3
|
2024
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2025
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Cəmi
|
6
|
5
|
12
|
23
Отметим, что наша женская сборная заняла четвертое место в командном зачете. Команда, набравшая 89 очков, уступила Турции (144), Украине (127) и Польше (93).
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