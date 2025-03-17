Завершилось первенство Азербайджана по гребле, организованное совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли и каноэ Азербайджана (AKAF).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований спортсмены разыграли 10 комплектов медалей в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1500 метров.

Победители были награждены дипломами и медалями. Впервые в первенстве Азербайджана гребцы соревновались на байдарках-четверках.

Спортсмены, отличившиеся в первенстве, войдут в состав команды, которая примет участие в международной регате "Кубок Президента-2025", посвященной памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметим, что AKAF организует несколько внутренних и международных соревнований среди юниоров и молодежи в течение года с целью повышения популярности гребного спорта среди них, обеспечения его массовости и в конечном итоге формирования сильной национальной сборной в будущем.