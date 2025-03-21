Грузины смело спели на стадионе в Ереване

Грузинские фанаты поют после разгромной победы сборной Грузии по футболу над сборой Арменией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как грузинские фанаты поют популярную песню "Чито-гврито", празднуя крупную победу своей футбольной сборной над Арменией с итоговым счётом 3:0.