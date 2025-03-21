https://news.day.az/sport/1738946.html Грузины смело спели на стадионе в Ереване - ВИДЕО Грузинские фанаты поют после разгромной победы сборной Грузии по футболу над сборой Арменией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, как грузинские фанаты поют популярную песню "Чито-гврито", празднуя крупную победу своей футбольной сборной над Арменией с итоговым счётом 3:0.
Грузины смело спели на стадионе в Ереване - ВИДЕО
Грузинские фанаты поют после разгромной победы сборной Грузии по футболу над сборой Арменией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как грузинские фанаты поют популярную песню "Чито-гврито", празднуя крупную победу своей футбольной сборной над Арменией с итоговым счётом 3:0.
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