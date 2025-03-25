https://news.day.az/sport/1739621.html Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью Сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда сыграет второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора. Подопечным Фернанду Сантуша предстоит встретиться с командой Беларуси. Наша команда впервые выступит на "Банк Республика Арена". Игра начнется в 21:45.
25 марта
Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью
Сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда сыграет второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора.
Подопечным Фернанду Сантуша предстоит встретиться с командой Беларуси. Наша команда впервые выступит на "Банк Республика Арена". Игра начнется в 21:45.
Товарищеская игра
25 марта
21:45. Азербайджан - Беларусь
Судья: Алеко Апциаури (Грузия)
"Банк Республика Арена"
Отметим, что три дня назад в Сумгайыте наша сборная проиграла Гаити со счетом 0:3.
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