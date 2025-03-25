Сборная Азербайджана сыграет с Беларусью

Сборная Азербайджана по футболу проведет свой очередной матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда сыграет второй товарищеский матч в рамках тренировочного сбора.

Подопечным Фернанду Сантуша предстоит встретиться с командой Беларуси. Наша команда впервые выступит на "Банк Республика Арена". Игра начнется в 21:45.

Товарищеская игра

25 марта

21:45. Азербайджан - Беларусь

Судья: Алеко Апциаури (Грузия)

"Банк Республика Арена"

Отметим, что три дня назад в Сумгайыте наша сборная проиграла Гаити со счетом 0:3.