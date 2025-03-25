Семь медалей азербайджанской карьеры Моллаи

Саид Моллаи выиграл семь медалей за годы выступлений в составе сборной Азербайджана по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, начавший работу в совместной комиссии Международной федерации слабовидящих (IBSA) и Международной федерации дзюдо (IJF), выступал за команду с июля 2022 года, когда завоевал серебро на "Большом шлеме" в Будапеште.

Его наивысшим результатом за эти годы является победа на "Большом шлеме" в Баку в 2022-м.

Последним турниром для Моллаи также был домашний турнир в феврале прошлого года, где он не прошел дальше 1/8 финала.

За годы выступлений в команде Азербайджана Саид завоевал одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды.