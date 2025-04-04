https://news.day.az/sport/1742037.html Названы 7 эффективных упражнений для пресса Журналисты Men Today назвали семь упражнений, которые помогут создать рельефный пресс без походов в спортзал. Как передает Day.Az, материал доступен на сайте издания. Среди упражнений упомянуты подъем таза с выпрямленными ногами, подъем прямых ног, обратные скручивания, планка с прыжками, ножницы, русские скручивания и велосипед.
Названы 7 эффективных упражнений для пресса
Журналисты Men Today назвали семь упражнений, которые помогут создать рельефный пресс без походов в спортзал.
Как передает Day.Az, материал доступен на сайте издания.
Среди упражнений упомянуты подъем таза с выпрямленными ногами, подъем прямых ног, обратные скручивания, планка с прыжками, ножницы, русские скручивания и велосипед. Уточняется, что каждое упражнение нужно делать в три подхода по тридцать секунд.
Фитнес-эксперт Ирина Ротач уточнила, что для того, что увидеть результат, сначала нужно избавиться от лишнего жира.
"Сделать это можно только с помощью правильного питания, а именно - дефицита калорий", - отметила она.
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