Сборная Азербайджана поборется за лидерство

Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда примет участие в игре Лиги Наций.

Команда Сиясета Аскерова проведет последнюю выездную встречу группы 4 лиги С. Нашей национальной сборной, которая будет бороться за лидерство в группе, предстоит встретиться с Черногорией.

Отметим, что последний матч Азербайджан проведет на домашнем поле против Литвы 30 мая.

Лига Наций

Лига C, Группа 4

8 апреля

20:00 Черногория - Азербайджан

Судья: Марта Сан Хуан (Андорра)

Городской стадион Никшича