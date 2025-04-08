Сборная Азербайджана поборется за лидерство

Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда примет участие в игре Лиги Наций.

Команда Сиясета Аскерова проведет последнюю выездную встречу группы 4 лиги С. Нашей национальной сборной, которая будет бороться за лидерство в группе, предстоит встретиться с Черногорией.

Отметим, что последний матч Азербайджан проведет на домашнем поле против Литвы 30 мая.

Лига Наций
Лига C, Группа 4
8 апреля
20:00 Черногория - Азербайджан
Судья: Марта Сан Хуан (Андорра)
Городской стадион Никшича

М

К

И

В

Н

П

Р/М

1

Черногория

2

1

1

0

3-1

4

2

Азербайджан

2

1

1

0

2-0

4

3

Литва

2

0

0

2

1-5

0