https://news.day.az/sport/1742974.html Сборная Азербайджана поборется за лидерство Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда примет участие в игре Лиги Наций. Команда Сиясета Аскерова проведет последнюю выездную встречу группы 4 лиги С.
Лига Наций
Сборная Азербайджана поборется за лидерство
Сегодня свой очередной матч проведет женская сборная Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша команда примет участие в игре Лиги Наций.
Команда Сиясета Аскерова проведет последнюю выездную встречу группы 4 лиги С. Нашей национальной сборной, которая будет бороться за лидерство в группе, предстоит встретиться с Черногорией.
Отметим, что последний матч Азербайджан проведет на домашнем поле против Литвы 30 мая.
Лига Наций
Лига C, Группа 4
8 апреля
20:00 Черногория - Азербайджан
Судья: Марта Сан Хуан (Андорра)
Городской стадион Никшича
|М
|
К
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
1
|
Черногория
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
2
|
Азербайджан
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
3
|
Литва
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
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