Лига чемпионов: Барса-Боруссия, ПСЖ-Астон Вилла

Состоялись вторые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, каталонская "Барселона" на своем поле одержала разгромную победу над финалистом Лиги чемпионов сезона 2023/24 дортмундской "Боруссией" со счетом 4:0.

В свою очередь, ПСЖ также на своем поле победил "Астон Виллу" со счетом 3:1. Заметим, что парижане пропустили первыми, но смогли переломить ход встречи.

Отметим, что ответные матчи состоятся 15-16 апреля.

Лига Чемпионов
1/4 финала, первые игры
9 апреля

23:00. ПСЖ - "Астон Вилла" - 3:1

Голы: Роджерс (0:1), 35, Дуэ (1:1), 39, Кварацхелия (2:1), 49, Мендеш (3:1), 90+2

23:00. "Барселона" - "Боруссия Дортмунд" - 4:0

Голы: Рафинья (1:0), 25, Левандовски (2:0), 48 (3:0), 66, Ямаль (4:0), 77