В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике - ФОТО
В Баку состоялась церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике.
На открытии соревнований, которые пройдут 1-4 мая в Национальной арене гимнастики, были подняты флаги стран-участниц, сообщает Day.Az.
Затем с речью выступил министр молодежи и спорта, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов.
Далее прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Открытие соревнований продолжилось шоу-программой.
В первый день были проведены индивидуальные соревнования. Во взрослой возрастной категории гимнасты выступали с обручем и мячом. В индивидуальном соревновании Азербайджан представляли Говхар Ибрагимова и Камилла Сеидзаде.
Отметим, что всего на Кубке Европы выступят более 170 гимнастов из 25 стран.
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