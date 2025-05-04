Азербайджанские дзюдоисты завоевали ещё шесть медалей на Кубке Европы в Губе

В Губе завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй - заключительный - день соревнований стали известны победители ещё в восьми весовых категориях.

Сборная Азербайджана завершила день с шестью медалями: три серебряные и три бронзовые.

Саид Шарифов (до 73 кг), Амин Мехдиев (до 81 кг) и Саид Гусейнов (до 90 кг) стали серебряными призёрами.

Мухаммед Агакишиев (до 73 кг), Субхан Ахундов и Тунар Фарзалиев (оба в категории свыше 90 кг) завоевали бронзовые медали.

Напомним, что накануне азербайджанская команда завоевала 12 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых.

Золото выиграли Анар Гулиев (до 50 кг), Зейд Алескеров (до 60 кг) и Нурана Гаджизаде (до 48 кг); серебро - Расул Ализаде (до 55 кг), Фахри Сахибзаде (до 66 кг) и Лейла Алекперова (до 48 кг); бронзу - Ибрагим Талыбов и Рза Халилли (оба до 50 кг), Роял Гаибов (до 60 кг), Гусейн Гусейнов (до 66 кг), Хадиджа Абдуллаева (до 44 кг) и Айсун Мамедова (до 52 кг).

В итоге сборная Азербайджана завоевала 18 медалей - 3 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых - и заняла второе место в общекомандном зачёте турнира.