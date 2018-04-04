Бавария на выезде победила Севилью в четвертьфинале Лиги чемпионов - ВИДЕО
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" на выезде победила "Севилью" - 2:1, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Счет в игре открыл Пабло Сарабия: он выиграл борьбу у Хуана Берната и вколотил мяч в сетку. Испанец был уверен, что Сарабия подыграл себе рукой, но арбитры не отреагировали на его жалобы.
Вскоре после гола Сарабии жаловаться пришлось уже "Севилье", но только не на судью, а на собственные недостатки. Рибери покатил мяч вдоль штрафной, а Хесус Навас подкорректировал траекторию и направил его в свои ворота.
Победный гол "Баварии" тоже не обошелся без рикошета: Рибери набросил мяч на Алькантару, чей удар головой зашел в ворота после вмешательства Эскудеро.
Ответная игра между командами пройдет в Мюнхене 11 апреля.
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