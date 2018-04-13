Определились пары 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА
13 апреля 2018 15:48 210
Мюнхенская "Бавария" сыграет с мадридским "Реалом", а английский "Ливерпуль" встретится с итальянской "Ромой" в полуфиналах футбольной Лиги чемпионов.
Об этом стало известно в пятницу в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первые матчи команды проведут 24/25 апреля, ответные - 1/2 мая. Номинальным хозяином финала будет победитель пары "Бавария" - "Реал".
Перед началом жеребьевки с речью выступил известный в недавнем прошлом украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко, который в настоящее время является мэром Киева, города, в котором 26 мая пройдет финал Лиги чемпионов текущего сезона.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:25