"Миром правит любовь и вечные ценности? Рационализм и удобство? Нет! Главное - это деньги, много денег! Двухэтажный номер в легендарном отеле Burj Al Arab в Дубае с двумя спальнями и кабинетом общей площадью 780 кв. м подчеркнет в каждой детали, что гости здесь действительно люди, которые управляют миром. От шейхов и президентов до олигархов и селебрити. А еще тут живут блогеры. В отеле таких номера два, они расположены на самом верхнем этаже. Они почти всегда заняты, но по удачному стечению обстоятельств один из них был свободен в то солнечное осеннее утро", - рассказывает Саша Чебан, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.

И да, золота много не бывает! В арабском мире совсем другое представление о стиле и красоте!

2. Легендарный "Парус", символ Дубая! Это не самый новый отель, но определенно самый статусный и узнаваемый. Burj Al Arab - это 202 номера, которые в принципе все ультралюкс, двухэтажные, напичканы электроникой и с огромным количеством обслуживающего персонала. Но все же даже среди всех номеров есть самая высокая категория - для самых значимых гостей.

3. Два двухэтажных номера категории Royal Two Bedroom Suite находятся на самом верхнем этаже отеля, куда ведет отдельный лифт. Вот такой вид вниз с балкончика.

5. "Номер Royal Two Bedroom Suite превзойдет ожидания даже самого взыскательного гостя, который, несомненно, оценит по достоинству безупречный сдержанный стиль, подчеркнутый экстравагантными деталями интерьера. Вход в номер - через холл на самом верхнем этаже, куда вас доставит персональный лифт.

В зависимости от настроения вы можете выбрать уединенный отдых и любоваться великолепными видами залива или же пригласить гостей на званый ужин и весело проводить время. Рабочая обстановка кабинета располагает к трудовым подвигам. После насыщенного событиями дня так приятно выспаться на роскошной вращающейся кровати".

..."безупречно сдержанный стиль", говорите?! Посмотрим... Главное, правильно настроить в камере баланс белого золотого для корректной цветопередачи.

9. Специально для "Burj Al Arab" LG выпускает золотые телевизоры, а каждый 25-й кадр на них показывают золотой слиток.

10. Всего в отеле почти 2000 кв. м поверхности покрыто золотом 24 карата! 11. В день в отеле используется почти 10 тысяч роз! В штате работает команда флористов. 12. 13. 14. Небольшой санузел рядом с гостиной. 15. 16. 17. Лестница на второй этаж. 18. 19. 20. 21. 22. Библиотека. 23. Здесь всегда можно прочесть историю успеха шейхов Дубая и пролистать последнюю коллекцию "Поршей". 24. Спальня. 25. Над всеми кроватями в Burj Al Arab на потолке находится зеркало, прямо визитная карточка отеля получилась. 26. Ванная в этой спальне. 27. 28. 29. Даже фен "Валера" позолоченный! 30. 31. Вход в гардеробную. 32. 33. 34. 35. Вторая спальня в номере. Не понимаю, зачем кровати делать круглыми? В чем здесь оригинальность? 36. 37. 38. 39. iMac почему-то решили оставить серебряным... Очень необычно, это единственный кадр, когда камера смогла настроиться на правильный баланс белого 40. 41. А это столовая. 42. 43. ...здесь мы позавтракали, а меня почему-то посадили в центре. Было вкусно. Впрочем, черная икра и Вдова Клико не могут быть невкусными, но на фоне всего остального это было уже настолько банально, что я даже не заинстаграмил еду. 44. Вид из номера, конечно, шикарный! 45. 46. 47. Рабочий кабинет. Ну вдруг человеку, который правит миром, нужно будет поработать час-другой?! 48. 49. Нимб подчеркивает статус босса. 50. Безупречно? Стильно?! Как вы думаете? 51.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!