Так выглядит самый дорогой номер в семизвездочном отеле Burj Al Arab - ФОТОРЕПОРТАЖ
"Миром правит любовь и вечные ценности? Рационализм и удобство? Нет! Главное - это деньги, много денег! Двухэтажный номер в легендарном отеле Burj Al Arab в Дубае с двумя спальнями и кабинетом общей площадью 780 кв. м подчеркнет в каждой детали, что гости здесь действительно люди, которые управляют миром. От шейхов и президентов до олигархов и селебрити. А еще тут живут блогеры. В отеле таких номера два, они расположены на самом верхнем этаже. Они почти всегда заняты, но по удачному стечению обстоятельств один из них был свободен в то солнечное осеннее утро", - рассказывает Саша Чебан, передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru.
И да, золота много не бывает! В арабском мире совсем другое представление о стиле и красоте!
2. Легендарный "Парус", символ Дубая! Это не самый новый отель, но определенно самый статусный и узнаваемый. Burj Al Arab - это 202 номера, которые в принципе все ультралюкс, двухэтажные, напичканы электроникой и с огромным количеством обслуживающего персонала. Но все же даже среди всех номеров есть самая высокая категория - для самых значимых гостей.
3. Два двухэтажных номера категории Royal Two Bedroom Suite находятся на самом верхнем этаже отеля, куда ведет отдельный лифт. Вот такой вид вниз с балкончика.
5. "Номер Royal Two Bedroom Suite превзойдет ожидания даже самого взыскательного гостя, который, несомненно, оценит по достоинству безупречный сдержанный стиль, подчеркнутый экстравагантными деталями интерьера. Вход в номер - через холл на самом верхнем этаже, куда вас доставит персональный лифт.
В зависимости от настроения вы можете выбрать уединенный отдых и любоваться великолепными видами залива или же пригласить гостей на званый ужин и весело проводить время. Рабочая обстановка кабинета располагает к трудовым подвигам. После насыщенного событиями дня так приятно выспаться на роскошной вращающейся кровати".
..."безупречно сдержанный стиль", говорите?! Посмотрим... Главное, правильно настроить в камере баланс белого золотого для корректной цветопередачи.
9. Специально для "Burj Al Arab" LG выпускает золотые телевизоры, а каждый 25-й кадр на них показывают золотой слиток.
10. Всего в отеле почти 2000 кв. м поверхности покрыто золотом 24 карата!
23. Здесь всегда можно прочесть историю успеха шейхов Дубая и пролистать последнюю коллекцию "Поршей".
25. Над всеми кроватями в Burj Al Arab на потолке находится зеркало, прямо визитная карточка отеля получилась.
39. iMac почему-то решили оставить серебряным... Очень необычно, это единственный кадр, когда камера смогла настроиться на правильный баланс белого
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43. ...здесь мы позавтракали, а меня почему-то посадили в центре. Было вкусно. Впрочем, черная икра и Вдова Клико не могут быть невкусными, но на фоне всего остального это было уже настолько банально, что я даже не заинстаграмил еду.
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