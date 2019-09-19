В Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала в Баку прошел первый Фестиваль гутаба и лаваша.

Азербайджанские блюда считаются одними из самых вкусных и изысканных в мире. Любой попробовавший местную кухню хотя бы один раз будет возвращаться к ней всегда. Стоит лишь посмотреть на публикации туристов в соцсетях - все, кто посетил нашу страну в последние годы, первым делом рассказывают своим друзьям о местных блюдах и деликатесах.

Поэтому не удивительно, что среди таких постов часто фигурируют гутаб и лаваш.

На фестивале гостям показали процесс приготовления гутабов с зеленью, мясом, каштаном, тыквой.

Директор Музейного центра Ичеришехер Амина Меликова сказала, что основной целью фестиваля является еще большая популяризация блюд азербайджанской национальной кухни в мире, передает Day.Az со ссылкой на Azernews.

Азербайджанский народ не может представить свой завтрак без гутаба и лаваша.

Подробнее о гутабе и лаваше

Лаваш - это тонкий плоский хлеб из воды, муки и соли. Его толщина варьируется в зависимости от того, как тонко он был раскатан. Запекается он в тендире - традиционной хлебопекарной печи в тюркском мире.

Слово "лаваш" происходит от древнего тюркского слова "ясень".

Перед выпечкой лаваш иногда оформляют поджаренными семенами кунжута или мака.

Азербайджанцы любят его на завтрак, традиционно размазывая по нему масло и сыр.

Приготовление лаваша обычно объединяет семьи и друзей. Данный хлеб широко употребляется в Турции, Азербайджане, Грузии и Иране.

В 2016 году лаваш был официально включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гутаб - это тип блинов, которые фаршируют разными ингредиентами, такими как зелень, мясо, сыр, тыква и бобы.

В каждом регионе Азербайджана есть свой любимый вид гутабов. Больше всего своими неповторимыми вкусами славятся гутабы в Шамахы (122 км к западу от столицы) и в поселке Джорат под Баку.

Приготовление гутаба может показаться сложной работой, требующей большого мастерства. Но как только вы овладеете мастерством приготовления и попробуете это блюдо, оно станет вашим любимым домашним фаст-фудом.

Для новичков предлагаем попробовать приготовить гутаб с зеленью и творогом, так как их невозможно испортить. Будет вкусно в 10 случаев из 10.

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