Шеки - один из древнейших и красивейших городов Азербайджана, временем основания которого считается 1 тысячелетие до нашей эры. О городе упоминается в арабских, турецких, грузинских, российских и европейских письменных источниках.

Шекинский район расположен на живописных южных склонах Большого Кавказского хребта.

Шеки - это город ремесленников и мастеров. Тут даже улицы названы в честь профессий - Дулузчулар (гончары), Заргарлар (ювелиры), Халвачылар (кондитеры) и др.

В окрестностях города сохранилось множество памятников раннего средневекового зодчества: это крепости, дозорные башни, церкви и руины монастырей периода Кавказской Албании. Среди них наиболее интересными являются памятники в селениях Бидеиз, Баш Кюнгют, Орта Зейзит, и, конечно, церковь в селении Киш (II - IV вв.), воздвигнутая Св.Елисеем - она считается наиболее ранним христианским сооружением на территории СНГ. В настоящее время церковь отреставрирована и превращена в музей.

Стоит также отметить Дворец шекинских ханов, который привлекает множество туристов из разных стран, и знаменательное для него событие, которое произошло недавно. В ходе заседания Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку дворец был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Фото: Заур Мустафаев