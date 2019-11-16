Водоемы в Азербайджане имеют свою особенную прелесть. Полное спокойствие воды действует умиротворяюще. Особенно ярко это чувство выражается у озера Нохур Габалинского района.

Это одно из самых популярных туристических мест в нашей стране. Озеро необычно, красиво, окруженное горами и зарослями тростника, и напоминает зеркало, в которое смотрятся лесистые склоны. Особенность этого водоема в том, что он хоть и расположен высоко в горах, но легко доступен, сюда можно доехать на автомобиле и даже остановиться в местной зоне отдыха.

Здесь всегда бывает много посетителей из столицы и других регионов. Немало и иностранцев.

Хотя купаться здесь запрещено, но по озеру курсируют лодочки с гребцами, и любой желающий может прокатиться от одного берега к другому. Кроме того, можно провести время за ловлей рыбы, которой водится в озере вдоволь.

Ехать к Нохуру от Баку достаточно недалеко, не более трех часов. За эти три часа вы сможете полюбоваться красотами другого прекрасного района Азербайджана - Исмаиллинского. По мере приближения к Габале пейзаж становится все более лесистым, горы вспучиваются, поднимая вас все выше и выше...

Фото: Заур Мустафаев