Удивительные побережья со всего мира
Думая об отпуске, сразу вспоминаешь море, ведь это один из главных пунктов назначения для многих отдыхающих. Экскурсии экскурсиями, культура культурой, а море - это святое. Кто из нас не мечтает полежать на теплом песочке, любуясь бирюзовыми волнами и вдыхая соленый запах морского бриза? Или же медитативно любоваться медленно спускающимся в море солнцем? Итак, вот вам несколько десятков фотографий, сделанных на побережьях по всему миру, как раз для такого приятного времяпрепровождения.
Единственный "наземный" маршрут на Амальфийское побережье ведет по шоссе номер 163 общей протяженностью в 40 км. Побережье Амальфи также славится своим превосходным лимончелло.
Утесы Мохер возвышаются на 120 м над Атлантическим океаном. Здесь снимали много фильмов, включая такие картины как "Принцесса-Невеста" и "Гарри Поттер и Принц-Полукровка".
Название Халонг произошло от китайско-вьетнамского слова, означающего "дракон, летящий вниз". Согласно древней легенде, бухта Халонг была создана драконами, которые спустились на Вьетнам, спасая страну от врагов.
Протяженность побережья Антарктиды составляет 17 968 км. Здесь все сковано льдом, как в океане, так и на суше.
Помимо материковой части, территория Шотландии также распространяется на 790 островов.
Греция хоть и относительно маленькая страна, но может похвастаться 11-ым в мире по протяженности побережьем, т.к. расположена на множестве островов (от 1200 до 1600).
Гибралтарский пролив тянется вдоль северного берега Марокко и разделяет Европу и Африку.
Норвегия знаменита своими фьордами - глубокими каналами, врезающимися в сушу, которые были затоплены после окончания Ледникового периода.
Исландия находится ближе к континентальной Европе, чем к материковой Северной Америке. Это 18-ый по величине остров в мире.
В 2012 году 22 миллиона туристов посетили Таиланд. Это число стало рекордным.
Столовая гора, которая находится в нескольких километрах от побережья Южной Африки, возвышается на более чем 1000 м.
Согласно переписи 2000 года, около трети семейств, проживающих на побережье Калифорнии, получают доход более 75 000 долларов в год.
Въезд в Рио-де-Жанейро обозначен горой Сахарная голова - визитной карточкой города.
Эта дорога была построена в период с 1919 по 1932 гг. возвращавшимися солдатами, и посвящена погибшим во время Первой мировой войны, что делает эту транспортную артерию самым большим в мире военным памятником. Дорога проходит мимо множества местных природных достопримечательностей, включая знаменитые известняковые образования, которые носят название "Двенадцать апостолов".
Остров Тенерифе состоит из слияния трех подводных горных хребтов, которые были образованы в результате вулканического извержения более 3 миллионов лет назад.
Португалия разделена рекой Тахо, которая отделяет северное побережье от покатых равнин на юге страны. Многие крупные реки Португалии берут свое начало в Испании, текут через португальскую территорию и впадают в Атлантический океан.
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Пролив Бигл был назван в честь одноименного судна, на борту которого ученые впервые провели гидрографическую съемку побережий Южной Америки в период с 1826 по 1830 гг.
Каждые несколько лет отлив позволяет туристам и местным жителям пройтись под аркой Кабо-Сан-Лукас.
Атлантический океан - самый соленый из всех.
Территория Омана - это прибрежная равнина длиной в 1700 км, расположенная на южном окончании Аравийского полуострова.
Протяженность побережья Нормандии составляет 580 км. Лес растет лишь на 13% территории этого региона, остальная часть состоит из богатых фермерских земель.
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