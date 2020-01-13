Удивительные побережья со всего мира

Думая об отпуске, сразу вспоминаешь море, ведь это один из главных пунктов назначения для многих отдыхающих. Экскурсии экскурсиями, культура культурой, а море - это святое. Кто из нас не мечтает полежать на теплом песочке, любуясь бирюзовыми волнами и вдыхая соленый запах морского бриза? Или же медитативно любоваться медленно спускающимся в море солнцем? Итак, вот вам несколько десятков фотографий, сделанных на побережьях по всему миру, как раз для такого приятного времяпрепровождения.

1. Амальфийской побережье, Италия.

Единственный "наземный" маршрут на Амальфийское побережье ведет по шоссе номер 163 общей протяженностью в 40 км. Побережье Амальфи также славится своим превосходным лимончелло.

5. Утесы Мохер и другие, Ирландия.

Утесы Мохер возвышаются на 120 м над Атлантическим океаном. Здесь снимали много фильмов, включая такие картины как "Принцесса-Невеста" и "Гарри Поттер и Принц-Полукровка".

9. Бухта Халонг, Вьетнам.

Название Халонг произошло от китайско-вьетнамского слова, означающего "дракон, летящий вниз". Согласно древней легенде, бухта Халонг была создана драконами, которые спустились на Вьетнам, спасая страну от врагов.

13. Антарктическое побережье, Антарктида.

Протяженность побережья Антарктиды составляет 17 968 км. Здесь все сковано льдом, как в океане, так и на суше.

17. Шотландское побережье.

Помимо материковой части, территория Шотландии также распространяется на 790 островов.

21. Санторини и Миконос, Греция.

Греция хоть и относительно маленькая страна, но может похвастаться 11-ым в мире по протяженности побережьем, т.к. расположена на множестве островов (от 1200 до 1600).