Итальянский город объявил распродажу исторических домов за €1

Итальянский город Бизача в регионе Кампания выставил на продажу 90 ветхих зданий. Цена вопроса - €1 с обязательством ремонта. Причём условий о его сроках и об объёмах инвестиций не ставится, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.



Власти муниципалитета говорят, что их предложение выгоднее, чем аналогичные в других городах, так как распродаваемая недвижимость очень тесно сгруппирована и принадлежит муниципалитету. То есть никаких дополнительных сделок производить не придётся.

"Покинутые дома сгруппированы вместе. Некоторые даже имеют общий вход. Именно поэтому мы приглашаем семьи, группы друзей, родственников, людей, которые знают друг друга, или инвесторов, чтобы объединить свои усилия. Мы призываем их купить больше, чем один дом, чтобы действительно оказать влияние на это место и вдохнуть сюда жизнь", - рассказал CNN заместитель мэра города Франческо Тарталья.

Заброшенные ветхие фермерские и пастушьи жилища, выставленные на продажу, сделаны из толстых стен с огромными выступающими камнями. Они расположены в историческом центре города, у подножия нависающего средневекового замка.