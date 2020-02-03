Баку вошел в ТОП-5 городов для романтического проведения Дня святого Валентина.

Как передает Day.Az, рейтинг составлен туристическим порталом Travel Daily Media.

"Баку является одним из популярных городов для романтических поездок на День святого Валентина. Азербайджан с мощеными, узкими извилистыми улочками, бутиковыми домами и множеством местных магазинов, кафе и ресторанов, находящийся на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока, является идельным местом для свидания вашей мечты. Культура и еда в космополитической столице Баку - это настоящая смесь Востока и Запада", - написано в статье.

В список также вошли Мальдивы, Оман, Кипр и Грузия.