Азербайджан на глобусе сразу бросается в глаза - благодаря запоминающимся очертаниям орла на карте. Но я считаю эту страну фениксом: во-первых, потому что Азербайджан называется "Страной огней", во-вторых, потому что страна, как и мистическая птица, возрождалась из пепла, а Баку великолепен, как редкая жемчужина.

Об этом говорится в статье трэвел-журналиста Huffington Post, колумниста Hindustan Times Гитики Джен, которая также пишет свои туристические обзоры в таких изданиях, как CN traveller, Travel + Leisure и House and Garden. Джен также является автором нескольких детских книг о путешествиях.

"Сегодня Баку является действительно впечатляющим городом, настоящим музеем архитектуры, в котором блестящие, смело воображаемые современные здания сочетаются со старинными, напоминающими о Париже, и эпохой нефтяного бума. А среди современности и старины расположен Ичеришехер - внутренний город с минаретами, хамамами и закругленными куполами, где каждый камень рассказывает историю этого замечательного места", - говорится в статье.

По мнению автора, в городе есть три самых очаровательных сооружения:

1. Центр Гейдара Алиева, который имеет красивую изогнутую структуру и гигантские стеклянные фасады. Это здание является одним из шедевров известного архитектора Захи Хадид. Свободное от традиционной советской архитектуры 20-го века здание символизировало новую культурную эру для страны.

2. Азербайджанский национальный музей ковра. Ковроткачество на азербайджанской земле зародилось в глубокой древности. Это старейший вид прикладного искусства края. Ковер - символ уюта и защищённости дома. Специально для первого в мире Музея ковра, специализирующегося на изучении многовекового ремесла, в 2014 году было построено здание оригинальной архитектуры - в виде свёрнутого ковра.

3. Пламенные башни - высочайшие здания в Азербайджане, включающие гостиницу, квартиры и офисы. Своим внешним видом напоминают три языка пламени. Освещение башен, согласно опросу Skyscrapercity - влиятельного форума об урбанистике, было признано лучшим в мире. Сами башни полностью покрыты LED-экранами, которые отображают движение огня, обозримое с самых дальних точек города. Визуально создаётся эффект исполинских факелов, что подчёркивает основную идею башен, кроющуюся в их названии.

"На протяжении веков порт Баку служил мостом между Востоком и Западом, соединяя древний Шёлковый путь, а также транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Северную Европу и Россию с Ближним Востоком и Южной Азией. Позже этот маршрут использовали иностранные купцы из России, Европы, Индии и других стран", - пишет Джен.

Завершая свою статью, автор рассказала о мощеных улочках в центре Баку, которые ведут к Приморскому бульвару, а также отметила проведение Гран-при Формулы-1.

"Находясь в Баку туристам сразу видно, каким образом Азербайджан является мостом между Европой и Азией. Несмотря на то, что мусульманское большинство населения составляет 96%, государство является светским", - написала автор.