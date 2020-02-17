Авиапассажирам следует придерживаться определенного порядка действий в случае нелетной погоды - например, шторма, - чтобы заранее узнать о любых изменениях в запланированном путешествии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь туристам советуют отслеживать всю новую информацию напрямую от авиакомпаний. "В дни и часы, предшествующие полету, внимательно следите за любыми обновлениями и данными об изменениях в расписании. Проверяйте веб-сайты авиакомпаний и аэропортов, а также их страницы в социальных сетях", - говорится в материале.

Кроме того, необходимо заблаговременно запланировать поездку в авиагавань - заказать такси с учетом пробок, уточнить расписание общественного транспорта или тщательно подготовить собственный автомобиль, проверив наличие топлива, омывающей жидкости и уровень давления в шинах.

Также путешественникам рекомендуется заранее позаботиться о покупке страхового полиса - в частности, он может пригодиться, если пассажир несвоевременно прибудет в аэропорт и пропустит регистрацию. В случае же, если рейс будет отменен, а авиакомпания не предложит альтернативные способы добраться до пункта назначения, турист имеет право запросить возврат средств.