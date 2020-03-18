Пустые аэропорты: как коронавирус парализовал туризм в мире

Из-за пандемии коронавирусной инфекции по всему миру вводятся ограничения. Больше всего страдает авиационная отрасль, поскольку из-за закрытия границ падают пассажирские перевозки. Пользователи соцсетей пишут, что в итальянских аэропортах уменьшилось количество персонала - за стойками регистрации осталось не больше трех сотрудников. "Такое чувство, что мы в зоне апокалипсиса - никого нет, а по залу раздается эхо от голосов", - написал в Instagram пользователь с ником klvnt.

Такие комментарии приходят со всего мира: в частности из Испании, Франции, Голландии, Германии. По данным западных СМИ, акции перевозчиков в среднем упали на 5-15%. Самые большие потери у лоукостера Norwegian Air Shuttle - более 20%. Некоторые компании, например испанская Air Europa, объявили о сокращении рабочих мест из-за тяжелой финансовой ситуации.

Как опустели аэропорты мира - в фотогалерее "Газеты.Ru".