В Азербайджане могут ввести льготы для отелей в связи с коронавирусом

В связи с ситуацией, сложившейся в Азербайджане из-за коронавируса, подготовлены предложения по поддержке гостиничного сектора.

Об этом сообщила Trend генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам, передает Day.Az .

По ее словам, целью подготовки этих предложений является обеспечение государственной поддержки отельному бизнесу, который понес ущерб в связи с коронавирусом.

Предложения предусматривают применение определенных льгот для отельного бизнеса. Они уже представлены соответствующим государственным структурам для рассмотрения.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.