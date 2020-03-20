Советы ВОЗ для предотвращения заражения коронавирусом в путешествии

Коронавирус - возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый - в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира.

Лучший способ избежать любого вируса - это укрепить иммунитет. Поэтому тщательно следите за своим рационом и сном. Day.Az со ссылкой на Сегодня рассказывает, что делать, если в этот период вам предстоит поездка за границу и вы не можете сдать билет на самолет.

Как не заразиться коронавирусом: что рекомендует ВОЗ

Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем и через жидкости, держитесь в стороне от чихающих и кашляющих людей.

Если собираетесь кашлянуть или чихнуть, используйте одноразовые платки или - если их нет под рукой - делайте это в сгиб локтя.

Старайтесь не трогать руками нос, рот и глаза.

Мойте руки с мылом как можно чаще, особенно пребывая в общественных местах.

Если нет возможности помыть руки, используйте антисептики для рук, в составе которых не менее 60% спирта. Это могут быть гели или спреи, они продаются в любой аптеке или косметическом магазине.

Носите с собой дезинфицирующие средства (тот же антисептический спрей). Они пригодятся, чтобы протереть подлокотники в самолете, например.

Не ешьте и не пейте из чужой посуды.

Путешествия во время коронавируса: как вести себя

Позаботьтесь о дезинфекции. В местах массового скопления людей лучше надевать маску. Особенно это касается аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Мониторьте карту распространения. Существует множество сервисов, которые наглядно показывают инфографику распространения коронавируса. Системы расскажут, в каких странах количество зараженных постепенно растет, в каких местах были вспышки заболевания. Если вы боитесь заражения, лучше избегайте поездок в местности с большим количеством заболевших.

Обращайтесь к врачам. Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.