Названы переоцененные туристами города мира

Туристы назвали самые переоцененные, на их взгляд, города мира. Дискуссия на тему несовпадения категорий "ожидание" и "реальность" разразилась среди путешественников на форуме Reddit. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь пользователи указали на ряд американских городов, например, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, подчеркнув, что там крайне дорогое проживание, высокие налоги, сложная ситуация с транспортной доступностью и плохой запах на улицах.

Кроме того, туристы упомянули некоторые европейские и восточные населенные пункты, в частности Дубай. "Это чертова пустыня! Только дорогие машины, отели и песок везде!" - заявил участник треда.

Некоторые вспомнили о разочаровывающей скульптуре Русалочки в Копенгагене, грязных улицах Парижа, красивом и скучном Брюгге, а также о высокомерных жителях Лондона.

"Все везде переоценено, лучше просто оставаться дома", - заключил один из комментаторов.