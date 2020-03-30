6 самых маленьких городов мира

Выясняем, куда может уехать утомленный житель мегаполиса, чтобы совершенно точно не встретить там никого из знакомых.

PhinDeli (Буфорд), Вайоминг, США

1. Проживает 1 человек

Город прославился тем, что долгое время в нем проживал единственный житель, по совместительству мэр, дворник, заправщик и продавец в местном магазине - Дон Сэммонс. Он приехал в Буфорд вместе со своей семьей в 1980 году, а после смерти жены жил здесь вдвоем с сыном. В 2008 году сын переехал, мэр остался один, но в 2012 году он выставил город на продажу.

Вместе с домом с торгов ушли заброшенное здание школы 1905 года постройки, заправка, гараж, сарай и магазин, который в свое время пытался ограбить знаменитый бандит Бутч Кэссиди. Победителем аукциона, который продолжался 15 минут, стал бизнесмен из Вьетнама. Цена сделки - $900 тыс. Новый владелец города переименовал Буфорд в PhinDeli и занялся бизнесом по продвижению вьетнамского кофе в США. Дон Сэммонс теперь официально нанятый на работу сомэр уже бывшего своего города.

Буфорд расположен на юго-востоке штата Вайоминг, между городами Шайен и Ларами, на автостраде Interstate 80. Город возник в период строительства Трансконтинентальной железной дороги в 1860-х годах. В лучшие времена здесь проживали 2 тыс. человек. Население стало резко сокращаться, когда маршрут магистрали был изменен.

Зачем едем: Ну как не отправить отсюда бумажное письмо или хотя бы памятную SMS - у города есть собственный почтовый индекс и вышка сотовой связи.

Хум, Хорватия

2. Проживают 23 человека

Этот средневековый город-крепость попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире. Он находится в центральной части полуострова Истрия, на вершине одного из холмов, на высоте 349 м. По легенде, Хум был построен из гигантских камней великанами. Статус города Хум приобрел еще в XI веке, у него есть свой мэр, полицейский, врач, судья и пожарный. В 40-х годах прошлого века здесь проживали 450 человек.

В Хуме отлично сохранились фрески XII века. Кроме того, здесь есть 13 домов, 2 улицы, 2 храма, музей, магазин, почта, кладбище, ресторан, гостиница. В середине июня каждый год в городе проходят выборы мэра, в которых участвуют только мужчины. Завершается процедура танцевальным фестивалем.

Зачем едем: Выпить. В ресторане подают домашнюю 38-градусную настойку на лечебных травах Humska Biskа, которую готовят по рецепту древних кельтов. Местные жители уверяют, что этому рецепту больше 2 тыс. лет.

Рабштейн над Стржелой, Чехия

3. Проживают 25 человек

Старинный, живописный, самый маленький город Чехии и всей Центральной Европы Рабштейн над Стржелой получил свой статус еще в 1337 году. Здесь всего одна улица и одна площадь. Самые популярные достопримечательности - руины крепости XIV столетия, построенной в готическом стиле, замок в стиле барокко, старинный костел. Кроме того, есть еврейское кладбище, древний каменный мост, неработающая деревянная мельница, отель, конюшня.

Рабштейн славится своим сланцем, который до сих пор можно встретить на крышах местных домов. Большинство домов жители используют как летние дачи.

Зачем едем: Искать благовоспитанные европейские привидения - в замке работает дом отдыха.

Мелник, Болгария

4. Проживают 390 человек

Мелник считается самым маленьким городом Болгарии, хотя еще в начале XX века здесь проживали 5 тыс. человек (в основном греки). Название городка происходит от окрестных меловых скал. Самое старое жилое здание Мелника - и всей Болгарии - Боярский (Византийский) дом XIII века. Всего в городке около 100 памятников культуры, самые интересные - монастырь Святого Николая XII века, Славова крепость XIII века, церковь апостолов Петра и Павла, Римский мост и старинная турецкая баня. Но особенно знаменит Мелник своими фольклорными фестивалями и густым домашним вином, которое делают по старинным технологиям. Огромные бочки хранят в скалах.

Зачем едем: Почувствовать себя путешественниками во времени: со времен Средневековья тут мало что изменилось. Кроме того, в Мелнике растут могучие платаны и чинары, некоторым деревьям сотни лет.

Калласте, Эстония

5. Проживают 953 человека

Эстонский город Калласте (в переводе с эстонского - "берег") находится на берегу Чудского озера. До 1923 года он носил другое имя - Красные Горы, по названию местного красного песчаника. Калласте возник еще в XVIII веке, в 1938 году он получил статус города. Большинство жителей, 72% которых русского происхождения, занимаются рыбной ловлей. Площадь города - меньше 2 км.

Помимо песчаника Калласте известен своей действующей старообрядческой церковью и братским кладбищем советских воинов. Это беднейший город в стране, по информации мэра Калласте, здесь "в относительной бедности живут 40,8% детей".

Зачем едем: Просто из любопытства.

Дюрбюи, Бельгия

6. Проживают 11 тыс. человек

Дюрбюи - крохотный франкоязычный городок в Бельгии. Хотя статус города он приобрел в 1331 году, первые упоминания о Дюрбюи относятся к XI веку. В городке три геологические зоны, удивительные ландшафты - луга, долины, пещеры, горы, леса, река Урт. Город живет за счет туристов и бережно хранит свою средневековую атмосферу: узкие мощеные улочки, каменные дома, церковь Святого Николая, Хлебный рынок 1380 года и древний замок, построенный еще в 889 году. Первые туристы появились в Дюбюи в XIX веке, и с тех пор город обзавелся неплохой инфраструктурой: отелями, ресторанами, кафе и сувенирными лавочками.

Зачем едем: Здесь можно прокатиться в конном экипаже, сплавиться в рафте по реке Урт или побродить среди фигурно подстриженных деревьев в небольшом парке Топиари. И что особенно ценно - не встретить никого из знакомых.

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