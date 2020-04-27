Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в 7 стран из лондонского аэропорта Лутон.

Как сообщает АПА со ссылкой на зарубежные СМИ, рейсы будут возобновлены в Венгрию (Будапешт), Румынию (Клуж-Напока, Констанца, Тимишоара, Крайова, Яссы, Сучава, Тыргу-Муреш и Сату-Маре), Сербию (Белград), Словакию (Братислава и Кошице), Португалию (Лиссабон), Испанию (Тенерифе) и Израиль (Тель-Авив), передает Day.Az.

Авиакомпания заявила, что будет внедрять "новые протоколы" для поддержания социального дистанцирования и повышения чистоты в самолете.