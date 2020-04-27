https://news.day.az/tourism/1228734.html Wizz Air возобновляет полеты в 7 стран
Wizz Air возобновляет полеты в 7 стран
Венгерская авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты в 7 стран из лондонского аэропорта Лутон.
Как сообщает АПА со ссылкой на зарубежные СМИ, рейсы будут возобновлены в Венгрию (Будапешт), Румынию (Клуж-Напока, Констанца, Тимишоара, Крайова, Яссы, Сучава, Тыргу-Муреш и Сату-Маре), Сербию (Белград), Словакию (Братислава и Кошице), Португалию (Лиссабон), Испанию (Тенерифе) и Израиль (Тель-Авив), передает Day.Az.
Авиакомпания заявила, что будет внедрять "новые протоколы" для поддержания социального дистанцирования и повышения чистоты в самолете.
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