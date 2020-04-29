https://news.day.az/tourism/1229431.html В Китае возобновились групповые турпоездки по стране
В Китае возобновились групповые турпоездки по стране
В Китае началось восстановление внутреннего туризма после пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным компании, в стране начались турпоездки небольших групп. Вернулись к работе более 1600 популярных туристических мест, открылись многие достопримечательности.
Отмечается, что жители Китая проявляют интерес к возможности поездок в ближайшее время.
В компании ожидают, что туристическая сфера вскоре восстановится после кризиса, а к октябрю, когда в Китае отмечают День образования КНР, выйдет на прежний уровень.
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