В Азербайджане предлагается вновь ввести лицензирование туркомпаний

Азербайджанская ассоциация туристических агентств предлагает вновь ввести лицензирование туристических компаний, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По мнению председателя правления Ассоциации Руфата Гаджиева, отмена по распоряжению главы государства особых разрешений, а точнее лицензий, в 2015 году было крайне важным решением для того периода, так как возникла необходимость для формирования туристической индустрии и условий для открытия новых компаний в данной сфере.

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