Магнит для тысяч туристов: Мавзолей-мечеть Дири-Баба в окрестностях Шамахы

По дороге из Баку в Шамахы в селе Мараза есть уникальный памятник - двухэтажный мавзолей-мечеть Дири-Баба XV века, расположенный напротив старого кладбища. Долгое время местные жители хранили предание о том, что здесь погребен и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Впрочем, с этим памятником связано много легенд и мистических подробностей. Поэтому уже с XVII века он привлекает сюда множество туристов, паломников и просто любопытных глаз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, особенность строения в том, что зодчий как бы "вмонтировал" гробницу в скалу. Она будто держится "на весу", оторванная от земли. Гробница восхищает строгостью архитектуры, чистотой линий, на фоне неровностей темной скалы светлая и гладкая поверхность стен, выделяясь, кажется торжественной. Примечательно, что главным в здании считается не первый, а второй этаж.

Предваряет зал небольшая прихожая, покрытая восьмигранный куполом, где разувались посетители. Из прихожей имеется выход на высеченную в толще скалы полутемную лестницу, которая, выводит на второй этаж усыпальницы. Зал - площадью около 15 квадратных метров - перекрыт сферическим куполом. На стене высечен поминальный текст, в котором упоминается имя ширваншаха - Шейха Ибрагима I. Отделяет один этаж от другого декоративный ярус с надписью, как бы опоясывающий здание. Мавзолей примыкает вплотную к скале, в массиве которой вырезан грот. Это и есть место захоронения святого. Сюда ведет узкий ход в северной стене.

Архитектура Дири-Баба гармонично вписывается в живописное окружение здания - пейзаж на фоне скал и зелени деревьев. Здание мавзолея - шедевр ширванской архитектурной школы, прекрасное творение искусства древних умельцев. Памятник находится под охраной государства.

На гробнице Дири-Баба полное имя зодчего не сохранилось, остался лишь кусок камня с частью надписи "...сын устада Гаджи" и дата строительства гробницы - 1402 год.