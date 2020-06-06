Намерд Гала: секреты одной из самых таинственных крепостей Азербайджана

В Азербайджане очень много чудесных исторических памятников, которые всегда привлекают толпы людей, готовых изучить все их секреты.

Если вы хотите насладиться одним из таких самых захватывающих исторических мест, то советуем вам взглянуть на Намерд Гала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azernews, Намерд Гала средневековая крепость, расположенная на вершине горы близ села Сëюдлю Гедабекского района Азербайджанской Республики. Точных данных по поводу постройки крепости, к сожалению, нет. Однако, известно, что крепость, расположенная в Гадабеке, находится среди горных крепостей, отличается монументальностью строительных материалов и архитектурными формами. Местное население именует еë Девичьей Башней. Неизвестно по какой причине и когда была построена крепость, однако исследователи основываясь на использованных при строительстве материалах и по архитектурным особенностям относят крепость к XII веку - периоду правления Эльданизидов.

Эта уникальная крепость имеет многоугольный план. Создание четкой и точной архитектурной структуры в сложных горных условиях говорит об искусстве архитекторов и строителей. По углам крепости расположены полукруглые башни, которые являются центральными архитектурными элементами. Крепость построена на скалистом рельефе и вследствие этого является двухуровневой. Верхний уровень расположен на самой высокой точке горы. Южная сторона Верхнего уровня соединяется с Нижним уровнем. План, архитектура и расположение крепости в совокупности делали еë ещë более неприступной.

Горные крепости обычно строились из камней окружающих пород и русел реки. Ещë одной особенностью отличающей Нарын Кала от других крепостей является то, что она была построена из испечëнного кирпича. Длина кирпичей составляет 23 см, ширина 6 см. Одной из наиболее важных особенностей как с оборонительной, так и с эстетической точки зрения является двухслойное расположение мишкулей. Длина крепости 250 м, имеются скрытые выходы из крепости и подземный туннель ведущий к реке Шамкир Чай.

До крепости, окруженной великолепными лесами, можно добраться только пешком. И это путешествие запомнится вам на всю жизнь!