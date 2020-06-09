В Испании закрыли 6 крупных пляжей, где не соблюдалась социальная дистанция

На Майорке и Ибице закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж. Позже власти сообщили, что будет увеличено число полицейских для патрулирования на этой территории.

Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Майорке и двух - на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции. Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей.