Опубликованы правила путешествий во все страны мира во время пандемии

В сети появилась интерактивная карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса. Проект опубликован на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Там, в частности, отображены все правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания: ограничения авиасообщения, закрытые границы или обязательное прохождение карантина.

Каждая территория помечена цветом, отображающим строгость принятых мер: темно-синий для "полностью закрытых" стран, светло-синий для "частично закрытых", бледно-синий - для стран "без ограничений", белый - для тех, где "информация об изменениях обновляется".

Отмечается, что данные карты регулярно дополняются с учетом всех изменений в мире на фоне распространения COVID-19.