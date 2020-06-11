Египет открывает внутреннее и частично международное авиасообщение

Египет планирует с 1 июля возобновить внутреннее и частично международное авиасообщение, а также частично возобновить работу туристической отрасли. Об этом сообщил в четверг госминистр информации Усама Хейкаль по итогам заседания Оперативного штаба по противодействию новому коронавирусу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил министр, в первую очередь это коснется провинций, в наименьшей степени затронутых коронавирусом. При этом список стран, для которых могут быть открыты воздушные границы, он не назвал. Как пояснил, со своей стороны, официальный представитель египетского правительства Надер Саад, "принято решение открыть с начала июля въездной [иностранный] туризм и авиасообщение с туристическими провинциями, в наименьшей степени пострадавших от вируса". В первую очередь, это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух (Средиземное море).

Кроме того, в рамках ослабления карантинных мер власти объявили о сокращении на два часа комендантского часа - с 14 июня он будет действовать с 20 до 04 часов, торговые центры будут открыты до 18 часов. Общественные пляжи, парки, клубы и места отправления культа пока остаются закрытыми до конца июня.

Министерство туризма и древностей объявило в четверг об открытии для посещения Великих пирамид, храма Карнак и гробницы Тутанхамона в Луксоре, а также некоторых других достопримечательностей, при этом одновременно туда смогут войти не более 10 человек. "При этом туристические достопримечательности, расположенные в густонаселенных районах, прежде всего в Каире, будут открыты позднее", - указало ведомство.

Отели, которые уже получили сертификаты безопасности и могут принимать постояльцев, продолжат работать с загрузкой не более 50% до конца октября, сообщили в Минтуризма. Более того, правительство уже приняло решение об освобождении от визовых сборов туристов, прибывающих прямыми чартерными рейсами на курорты, до 31 октября 2020 года.

Ранее Египет объявил о предоставлении скидок зарубежным авиакомпаниям в размере в 50% - на аэропортовые сборы за посадку и стоянку, 20% - за наземное обслуживание в аэропортах провинций Красное море, Южный Синай и Марса-Матрух. Кроме того, еще до официального открытия международного авиасообщения министерство туризма и древностей снизило на 20% стоимость входных билетов на все достопримечательности, включая музеи и археологические объекты. В мае министерство нефти страны объявило о снижении цен на топливо для лайнеров, которые вступят в силу с момента восстановления регулярного авиасообщения.

Из-за остановки туризма египетская казна, по официальным данным, ежемесячно недополучает миллиард долларов. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,3 млн человек, около 415 тыс. умерли. В Египте число заболевших превысило 38 тысяч, 1342 человека умерли.