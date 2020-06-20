В Таиланд не пустят небогатых туристов

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн (Phiphat Ratchakitprakarn) объявил, что после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, страна будет ориентироваться на состоятельных туристов. Визит небогатых путешественников пока не входит в концепцию "государственного протокола", передает Bloomberg.

Тайские власти объяснили, что предпочтение будет отдано туристам, забронировавшим четырех- и пятизвездочные отели на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Правительство рассчитывает, что в предстоящем сезоне, пик которого приходится с ноября по февраль, к ним приедут только десять миллионов туристов - это четверть числа отдыхавших в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Министр подчеркнул, что такое сокращение турпотока поможет восстановиться окружающей среде и пляжам. Он напомнил, что за период карантина на песочные берега вернулись черепахи, подплывали к ним ламантины, в море были замечены розовые дельфины.

"Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма", - заключил Ратчакитпракарн.

Острова Таиланда закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса до 30 июня. После этого королевство намерено открыть границы для путешественников из Австралии, Японии, а также некоторых провинций Китая. Туристов, по словам министра, обяжут предоставить справки об отсутствии коронавируса. Прилетевшие должны будут в течение 14 дней находиться на выбранном острове.