В Новой Зеландии продлили запрет на заход круизных лайнеров

Как пишет Интерфакс со ссылкой на заявление премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, в стране продлён запрет на заход круизных лайнеров, передает Day.Az.

Напомним, круизным судам запрещалось швартоваться в портах страны до 30 июня. На какой срок запрет продлевается, пока не сообщают.

В начале пандемии коронавируса на бортах ряда круизных судов были зафиксированы вспышки заболеваемости, поэтому многие страны, в том числе Новая Зеландия, запретили стоянки круизных судов в своих портах.

Издание сообщает, что за минувшие сутки в стране было обнаружено два новых случая коронавируса. Один из заболевших прибыл из Индии, второй - из Пакистана.