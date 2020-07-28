Греция откроет шесть портов для круизных лайнеров

Круизные лайнеры с 1 августа смогут заходить в шесть портов Греции. Об этом говорится в официальном уведомлении, которое министр туризма Харис Теохарис направил в Международную круизную ассоциацию и три крупнейшие компании в этом секторе, которые действуют в Греции (MSC Cruises, Costa, TUI Cruises).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Министр туризма официально объявил, что с 1 августа круизным лайнерам при прибытии в Грецию разрешено заходить в шесть портов: Пирей, Родос, Ираклион, Волос, Корфу и Катаколо. После первой швартовки круизные лайнеры смогут отправиться в любой другой греческий порт, включенный в их маршрут. Теохарис пояснил, что этот режим изменится только в случае новых эпидемиологических условий.

"Все круизные суда приветствуются в Греции, чтобы предложить своим пассажирам уникальный опыт", - говорится в письме министра.

"Греция стала первой страной, которая откликнулась на требования круизной индустрии и ввела медицинские протоколы, соответствующие данному виду туризма. Медицинские процедуры, которые будут применяться под надзором греческих властей на круизных лайнерах, основаны на опубликованных стандартах Европейского союза ("Здоровые ворота ЕС"), хотя они и были адаптированы к греческому законодательству и ситуации в стране", - отметил Теохарис.

Министр призвал круизные компании сектора возобновить круизы в Грецию и использовать греческие порты, а крупные международные круизные бюро - рекомендовать своим клиентам поездку в Грецию и после летнего сезона. "Нынешний сезон продлится до конца года", - подчеркнул Теохарис.

Ситуация с коронавирусом в Греции остается сравнительно благоприятной. Тем не менее, с открытием границ увеличилось число завозных случаев. По данным на понедельник, число инфицированных коронавирусом в Греции с начала пандемии составляет 4 227, умерли 202 человека. С 1 по 26 июля коронавирус был обнаружен в Греции у 343 туристов, из них в стране пока остается 61 человек, остальные уехали. Больше всего инфицированных на границе были выявлены из числа приезжающих из балканских стран, поэтому граждане Болгарии и Румынии, а также жители других стран, прилетающие из этих государств, смогут прибывать в Грецию с 28 июля по 4 августа только при наличии документа об отрицательном результате теста на коронавирус.