Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям

Ассоциация туристических агентств Азербайджана (ATAA) обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением с 1 августа разрешения на продажу турагентствами авиабилетов со стороны национального авиаперевозчика Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в ATAA.

Учитывая, что угроза коронавируса (COVID-19) сохраняется как в Азербайджане, так и в большинстве стран мира, председатель правления организации Руфат Гаджиев призвал туристические компании уделить особое внимание охране здоровья персонала и граждан страны и следовать существующим инструкциям.

Руфат Гаджиев высоко оценил шаги, предпринятые AZAL для защиты здоровья пассажиров, и отметил важность проведения аналогичных мероприятий туристическими компаниями.