Минздрав Турции опроверг информацию о вспышке коронавируса на курортах

Министерство здравоохранения Турции опровергло в четверг утверждения о росте числа новых случаев заражения коронавирусом на курортах республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле", - сообщили ТАСС в Минздраве страны.

Накануне ряд российских СМИ сообщил о вспышке коронавируса на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи. Однако в действительности же глава Минздрава республики сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в целом по стране.

Между тем в среду Коджа выразил надежду, что празднование на прошлой неделе праздника Курбан-байрам не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.