Выявлены самые простые способы сэкономить на покупке авиабилетов

Авиапассажирам рассказали о самых простых способах сэкономить на покупке билетов на самолет. Соответствующие методы выявили в туристическом сервисе Skyscanner, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в первую очередь, путешественникам рекомендуется выбирать определенные дни недели и время для бронирования - к примеру, искать и приобретать авиабилеты в воскресенье.

"Завал на работе в середине недели может сильно давить, и у многих возникает соблазн запланировать небольшой отпуск, чтобы подбодрить себя. Постарайтесь сопротивляться этому желанию: если бронируете поездку в среду, вы можете переплатить", - указано в тексте.

При этом вылет из определенных стран может быть дешевле в какой-либо конкретный день - согласно данным организации, самым выгодным для путешествия из Великобритании является пятница: покупка билета на этот день позволяет сделать перелет экономнее как минимум на 21 процент.

Кроме того, туристам по возможности следует сравнивать цены на перелеты в соседние аэропорты - некоторые из них могут оказаться значительно выгоднее, в зависимости от местоположения и набора авиакомпаний-клиентов. Вдобавок эффективным способом сохранить бюджет может стать перелет туда-обратно двумя разными авиакомпаниями.