Украина возобновила международные авиаполеты

Украина с понедельника смягчила условия карантина и возобновляет международные авиасообщения, которые были остановлены 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Киевского международного аэропорта "Борисполь", утром уже состоялся первый рейс на Кишинев. "Аэропорт сегодня планирует обслужить 15 рейсов", - отметили в пресс-службе, передает Day.Az.

Из аэропорта "Борисполь" улетают рейсы в Молдову, Бельгию, Беларусь, Нидерланды, Индию, ОАЭ, Литву. Кроме того, в понедельник ожидается прибытие рейсов из Амстердама, Минска, Дели, Дубаи, Остенде, Тель-Авива.

В другом столичном аэропорту "Киев" согласно онлайн-расписанию отменены все сегодняшние рейсы, кроме рейса в Запорожье. На вторник количество вылетов увеличивается - есть рейсы WizzAir в Биллунд (Дания), Афины, Берлин, Нюрнберг, Ригу, Лиссабон, Бремен, Ганновер, а также рейсы в Минск компании Belavia.

Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого пока не осуществляет отлетов и прилетов - онлайн-табло остается пустым. Международный аэропорт "Одесса" пока принимает внутриукраинские рейсы и рейсы из Минска.

Согласно решению правительства, для въезда в Украину всем иностранцам необходим соответствующий страховой полис, который должен компенсировать расходы, связанные с обсервацией и лечением в случае инфицирования COVID-19. Обсервацию должны проходить только граждане стран со значительным распространением коронавируса, то есть те, где количество активных случаев заболевания составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые три дня будет предоставлять министерство здравоохранения. Исключением могут быть граждане из "стран риска", которые не находились на родине в течение последних 14 дней перед приездом в Украину. Не подлежат обсервации также работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей.