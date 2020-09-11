https://news.day.az/tourism/1269970.html Создается Туристическая организация тюркоязычных государств - по инициативе Азербайджана
Создается Туристическая организация тюркоязычных государств - по инициативе Азербайджана
По инициативе Ассоциации туризма Азербайджана и при поддержке ведущих туристических организаций Турции будет создана Туристическая организация тюркоязычных государств.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Ассоциацию туризма Азербайджана.
Основная цель данной организации - совместное продвижение туристического потенциала тюркского мира.
В настоящее время ведутся переговоры на высшем уровне с соответствующими ведомствами тюркоязычных стран о создании Туристической организации тюркоязычных государств.
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