Тадж-Махал открылся после полугодового перерыва

Тадж-Махал, самая знаменитая достопримечательность Индии, вновь открылась после 6-месячного перерыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, знаменитый памятник любви, построенный по приказу потомка Тамерлана Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, которая умерла при родах четырнадцатого ребёнка, принимал в год до 7 миллионов посетителей.

По новым правилам, суточное число гостей не должно превышать 5 тысяч человек. Все входящие на территорию комплекса будут проходить термический досмотр, ношение маски обязательно. Когда правительство решило возобновить деятельность различных секторов экономики, туристическая индустрия потребовала открыть Тадж-Махал наряду с другими историческими памятниками, надеясь хоть как-то отыграть многомесячные потери.

Мраморный мавзолей-мечеть XVII века в Агре считается лучшим примером архитектуры моголов, сочетающей элементы индийского, персидского и арабского стилей.