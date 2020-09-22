https://news.day.az/tourism/1272940.html В азербайджанских отелях не работают открытые буфеты - из-за пандемии
В азербайджанских отелях не работают открытые буфеты - из-за пандемии
В связи с пандемией в отелях Азербайджана приостановлена работа открытых буфетов.
Об этом во вторник сказал Trend председатель Совета экспертов Ассоциации туристических агентств Азербайджана Гекдениз Гахраманов, передает Day.Az.
По его словам, сейчас клиентов в отелях обслуживают за столами: "Из-за COVİD-19 в отелях не работают открытые буфеты, поскольку они могут увеличить риск заражения, поэтому каждый отель предлагает клиентам свое заранее подготовленное меню посредством официантов".
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