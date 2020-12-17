Стюардесса назвала огорчающие бортпроводниц поступки пассажиров

Российская стюардесса назвала некоторые поступки пассажиров во время авиаперелетов, которые крайне огорчают ее и коллег. Соответствующую заметку она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, по словам автора поста, бортпроводницы расстраиваются, когда путешественники оставляют жалобы после полетов вместо того, чтобы напрямую высказать свое недовольство чем-либо членам экипажа - ведь они еще "не научились читать мысли".

Вдобавок сотрудницы авиакомпании негативно реагируют, когда туристы бросают свои чемоданы в проходе между кресел, чтобы стюардессы сами поднимали их и размещали на багажной полке, или же привозят багаж на бортовую кухню.

"В самолете слишком скучно и тихо? Включите музыку на всю громкость, устройте настоящую вечеринку! Злая бортпроводница против? Вот зануда, встала не с той ноги!" - в шутку заметила блогерша. Она также напомнила пассажирам о том, что не стоит оставлять свои документы в карманах впереди стоящих кресел.

Кроме того, бортпроводница порекомендовала не требовать у членов экипажа блюдо, которое закончилось в ассортименте при раздаче, а также не нарушать правила и не распивать во время путешествия купленные в duty free спиртные напитки.