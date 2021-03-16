https://news.day.az/tourism/1325961.html С 1 апреля граждане Азербайджана смогут попасть в Турцию по удостоверению личности - ОФИЦИАЛЬНО
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут попасть в Турцию по удостоверению личности - ОФИЦИАЛЬНО
Граждане Азербайджана со следующего месяца смогут ехать в Турцию по удостоверению личности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Главном управлении полиции Турции.
"Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки с удостоверением личности нового типа с 1 апреля 2021 года. Срок безвизового пребывания продлен с 30 до 90 дней", - говорится в информации.
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