С 1 апреля граждане Азербайджана смогут попасть в Турцию по удостоверению личности

Граждане Азербайджана со следующего месяца смогут ехать в Турцию по удостоверению личности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщили в Главном управлении полиции Турции.

"Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки с удостоверением личности нового типа с 1 апреля 2021 года. Срок безвизового пребывания продлен с 30 до 90 дней", - говорится в информации.