https://news.day.az/tourism/1327488.html В Грецию начали пускать больше россиян
В Грецию начали пускать больше россиян
Греция начала пускать в страну больше россиян, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Теперь в неделю Греция выдает до четырех тысяч разрешений на въезд гражданам России.
Ранее в неделю власти страны пускали до 500 человек. Увеличение числа разрешений последовало после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 18 марта.
17 марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.
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