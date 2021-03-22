В Грецию начали пускать больше россиян

Греция начала пускать в страну больше россиян, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь в неделю Греция выдает до четырех тысяч разрешений на въезд гражданам России.

Ранее в неделю власти страны пускали до 500 человек. Увеличение числа разрешений последовало после телеконференции сопредседателей Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 18 марта.

17 марта посол Греции в Москве Екатерини Нассика заявила, что Афины готовы обеспечить выдачу шенгенской визы всем россиянам.