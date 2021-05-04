Откуда на самом деле берется еда в самолете

К питанию в самолете все пассажиры относятся по-разному. Одни съедают все, что предлагают на борту, другие же - предпочитают обходиться без еды, опасаясь того, что она может быть некачественной. И эти опасения вполне обоснованы, ведь никто не рассказывает путешественникам, кто приготовил еду и как долго она хранилась. Day.Az со ссылкой на "Рамблер" решил найти ответы на эти вопросы.

Все блюда, попадающие на стол к пассажирам, готовятся в цехе бортового питания. Как правило, он расположен на территории аэропорта. Тот же цех готовит еду для экипажа корабля, хотя их меню может отличаться от меню клиентов авиакомпании.

Бортовое питание имеет небольшой срок годности, поэтому, если перелет короткий, еду заправляют в обе стороны. А в случае, если рейс задерживается, еду немедленно утилизируют.

К счастью для туристов, авиакомпании тщательно следят за качеством пищи на борту самолета - никто из перевозчиков не хочет получить жалобы от отравившихся путешественников.

В эконом-классе блюда, как правило, нельзя назвать изысканными (хотя это также зависит от уровня авиакомпании). К тому же, на фоне пандемии перевозчики стараются экономить и не закупают дорогостоящие продукты.

Пример, демонстрирующий, как можно сэкономить на еде пассажиров, при этом практически не меняя меню, есть в истории авиакомпании American Airlines. В 1987 году, убрав лишь одну оливку из салата, перевозчик сэкономил 40 тысяч долларов.