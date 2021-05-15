Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 25 мая 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Исландия (Москва - Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва - Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва - Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва - Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва - Джидда три раза в неделю; Грозный - Джидда один раз в неделю; Махачкала - Джидда один раз в неделю)", - говорится в сообщении.