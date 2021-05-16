Туристический потенциал Шуши впервые представлен на международной выставке

На Международной выставке индустрии туризма в Дубае (Arabian Travel Market-2021), открывшейся 16 мая, впервые в период пандемии представлен туристический потенциал Азербайджана, в том числе Карабахского региона, в частности, города Шуша.

При совместной организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана в выставке принимают участие девять местных партнеров, представляющих сектор туризма, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и Международный аэропорт Гейдар Алиев. Об этом, как сообщили Trend в Госагентстве Азербайджана по туризму, сказал главный исполнительный директор Бюро по тризму Флориан Зенгстшмидт, передает Day.Az.

Заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму Бахруз Аскеров отметил, что выставка является хорошей платформой для продвижения Карабаха в качестве нового туристического направления.

По его словам, участники и посетители Arabian Travel Market-2021 проявляют большой интерес к Карабахскому региону.

На международной выставке, организованной в условиях пандемии, Азербайджан представлен национальной экспозицией на площади 100 квадратных метров.

Посетители выставки информируются о туристическом потенциале освобожденных территорий, работе, проделанной в Азербайджане во время пандемии, существующих и разрабатываемых туристических продуктах и ​​новых туристических предложениях.

Отметим, что выставку, которая продлится до 19 мая и где представлено более 2 500 участников, уже посетило около 39 тысяч человек из разных стран.